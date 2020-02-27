Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер": где и когда смотреть решающий матч Лиги Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с лиссабонской "Бенфикой" в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы. Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса

Горняки подходят к поединку с преимуществом после победы в первой встрече (2:1). Однако "Бенфике" для выхода в следующий этап турнира будет достаточно победить со счетом 1:0, благодаря преимуществу выездного гола.

СПРАВКА. Преимущество выездного гола – правило, которое гласит, что в случае равного счета в плей-офф из двух матчей в следующий этап выходит та команда, которая забила больше голов на выезде.

Форма соперников

"Шахтер" перед вояжем в Португалию провел нелегкий домашний матч против черниговской "Десны". "Оранжево-черные" вырвали минимальную победу (1:0) лишь на 90+4 минуте за счет результативного удара Марлоса и отмененного с помощью системы VAR гола "Десны".

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Поединок "Бенфики" в национальном чемпионате также был непростым. "Орлы" минимально обыграли на вызеде середняка Приймеры "Жил Висенте". Однако "Жил Висенте" имели больше моментов: 16 ударов (семь в створ) против 10 ударов (четыре в створ). "Орлы" лидируют в чемпионате Португалии, но им в спину дышит "Порту". Разрыв между первым и вторым местом - всего одно очко.

Где и когда смотреть

Матч "Бенфика" – "Шахтер" начнется 27 февраля в 22:00. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно на телеканале Футбол 1.

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Фото - uefa.com

Видео - FC Shakhtar Donetsk/Youtube