Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер": где и когда смотреть решающий матч Лиги Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с лиссабонской "Бенфикой" в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы. Об этом сообщает uefa.com.
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Горняки подходят к поединку с преимуществом после победы в первой встрече (2:1). Однако "Бенфике" для выхода в следующий этап турнира будет достаточно победить со счетом 1:0, благодаря преимуществу выездного гола.
Форма соперников
"Шахтер" перед вояжем в Португалию провел нелегкий домашний матч против черниговской "Десны". "Оранжево-черные" вырвали минимальную победу (1:0) лишь на 90+4 минуте за счет результативного удара Марлоса и отмененного с помощью системы VAR гола "Десны".
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Поединок "Бенфики" в национальном чемпионате также был непростым. "Орлы" минимально обыграли на вызеде середняка Приймеры "Жил Висенте". Однако "Жил Висенте" имели больше моментов: 16 ударов (семь в створ) против 10 ударов (четыре в створ). "Орлы" лидируют в чемпионате Португалии, но им в спину дышит "Порту". Разрыв между первым и вторым местом - всего одно очко.
Где и когда смотреть
Матч "Бенфика" – "Шахтер" начнется 27 февраля в 22:00. Посмотреть онлайн трансляцию матча можно на телеканале Футбол 1.
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Фото - uefa.com
Видео - FC Shakhtar Donetsk/Youtube