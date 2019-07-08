Футбол. Бразилия впервые за 12 лет выиграла Копа Америка: видео

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В финальном матче Кубка Америки сборная Бразилии по футболу обыграла сборную Перу

Сборная Бразилии стала победителем Копа Америка-2019, пишет iSport.

В финальном матче домашнего для себя турнира бразильцы обыграли сборную Перу. Поединок прошел на легендарном стадионе Маракана и завершился со счетом 3:1.

Бразильцы вышли вперед на 15-й минуте матча - Эвертон Соарес отправил мяч в сетку после паса Габриэла Жезуса.

А на 90-й минуте Ришарлисон установил окончательный счет в матче.

Таким образом, сборная Бразилии впервые за 12 лет (с 2007 года) стала победителем Кубка Америки и в девятый раз - за всю историю турнира. По этому показателю Бразилия уступает  Уругваю (15 титулов) и Аргентине (14).

Ранее ФИФА сообщила, что планирует увеличить количество команд женского чемпионата мира по футболу с 24 до 32-х.

Кроме того, в ФИФА заявили о намерении удвоить размер призового вознаграждения за победу в чемпионате. Отмечается, что если это произойдет, то все равно сохранится значительная разница по сравнению с финансированием мужского турнира.

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Теги: футбол, видео, Копа Америка
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