Футбол. ЛЧ. "Боруссия" vs "Интер": где и когда смотреть – видео

Сегодня в рамках пятого тура Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" примет на Сигнал Идуна Парк миланский "Интернационале". Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите после анонса.

Турнирное положение команд:

Соперники делят между собой второе и третье место в грппе F c четырьмя пунктами в активе. Ранее "Боруссия" на классе обыграла "Славию" (2:0) и взяла очки в матче с "Барселоной", сыграв в ничью (0:0). "Интер" сенсационного потерял два пункта в поединке против "Славии" (1:1), а также проиграл во втором туре "Барселоне" (2:1). Единственную победу "Интер" добыл в поединке против сегодняшнего визави – миланцы тактически переиграли "Боруссию" со счетом 2:0 в прошлом туре.

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Форма соперников:

"Боруссия" победила в трех из пяти последних матчей, один раз сыграла в ничью и раз проиграла. В субботу подопечные Люсьена Фавра разгромили в Бундеслиге крепкий "Вольфсбург" со счетом 3:0. "Дортумндцы" находятся на втором месте в чемпионате Германии и находятся в одной победе от лидирующей "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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"Интер" триумфовал в четырех из пяти последних матчей и однажды разошелся миром с "Пармой" (2:2). В преддверии встречи в Лиге чемпионов миланцы не без труда смогли обыграть "Болонью" (1:2), реализовав пенальти на 90+1 минуте. Команда Антонио Конте занимает второе место в Серии А – до лидера, туринского "Ювентуса", всего одно очко.

История противостояния:

В пяти предыдущих встречах трижды оказывался сильнее Интер, один раз победу праздновала "Боруссиия", еще однажды матч завершился в ничью. Общий счет встреч 10:5 в пользу миланского клуба.

Время и канал трансляции

Поединок начнется в 22:00. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

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Видео: Inter/YouTube

Фото: uefa.com