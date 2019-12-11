Решающий матч ЛЧ. "Шахтер" – "Аталанта": где и когда смотреть

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Если украинцы победят, то выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Проиграют – могут остаться и без Лиги Европы

Сегодня в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет "Аталанту" из итальянского города Бергамо. Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение команд

"Шахтер" занимает проходное второе место в группе с шестью очками в активе. Отрыв от ближайшего преследователя, загребского "Динамо", составляет всего одно очко. Чтобы выйти в 1/8 финала, независимо от результатов конкурентов, подопечным Луиша Каштру нужно побеждать.

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"Аталанта" занимает последнее место в группе, набрав четыре очка. Однако шансы на выход в 1/8 у итальянцев есть. Так случится, если они сегодня победят, а "Динамо" Загреб – проиграет "Манчестер Сити".

Кондиции соперников

"Шахтер" за последние пять матчей дважды играл в ничью (с "Ман Сити" – 1:1, с "Мариуполем" – 1:1), победил в дерби с киевским "Динамо" (1:0), донецким "Олимпиком" (3:0), а также деклассировал "Львов" (4:1). В чемпионате Украины горняки уверенно лидируют: отрыв от второго места – 13 очков.

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"Аталанта" в преддверии матча с "Шахтером" провела непростой поединок с "Хеллас Верона". Бергамцы лишь в компенсированное время смогли вырвать победу – 3:2. Отметим, что в этом матче украинец Руслан Малиновский впервые забил гол за "Аталанту" в итальянской серии А. Его клуб занимает шестое место в чемпионате. Отрыв до четвертого – одно очко.

Первый матч

Первый поединок запомнился болельщикам драматичной концовкой. "Шахтер" вырвал победу в компенсированное время благодаря голу Манора Соломона. Счет - 1:2.

Где и когда смотреть

Матч начнется в 19:55 на стадионе "Металлист" в Харькове. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

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Теги: футбол, фото, видео, Лига чемпионов, трансляция, ЛЧ, онлайн, шахтер донецк, Аталанта
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