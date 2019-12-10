"Худший теннисист мира". Украинец рекордно проиграл в Дохе: видео

Украинец Артем Бахмет не выиграл ни одного розыгрыша в поединке против тайца Криттин Коайкула (1369-е место в рейтинге АТР) на квалификации турнира ITF в Дохе. Об этом сообщает Eurosport.

Поединок завершился со счетом 6:0, 6:0. Спортсмену из Таиланда понадобилось всего 22 минуты, чтобы набрать 48 очков - и разгромить оппонента.

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Редакция Eurosport называет Бахмета "худшим теннисистом мира" и сомневается, что он когда-либо вообще держал ракетку в руках: его профиль сайте на ITF - пустой, он не фигурирует ни в одном из рейтингов, нигде нет упоминаний о его профессиональной карьере.

В издании Tribuna заверяют, что Бахмет якобы является менеджером одного из Telegram-каналов, на котором публикуется информация о ставках на спорт. Его партнер якобы написал на канале отзыв о матче: "Бред или не бред, но ставками на этот матч отбили поездку двух человек в Доху и неделю проживания в отличном отеле, а также хорошо заработали сверху".

Ранее за участие в договорных поединка украинка Елена Плоскина получила штраф $20 000 и пожизненную дисквалификацию.

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