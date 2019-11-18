Футбол. Португалия vs Люксембург 2-0: видео голов

В заключительном отборочном матче к Евро-2020 сборная Португалии обыграла Люксембург со счетом 2:0. Видео голов и лучших моментов игры было опубликовано на YouTube-канале Footballzilla.
Португальцы открыли счет на 39 минуте – отметился Бруну Фернандеш. Гости сумели удвоить преимущество на 86 минуте. Гол забил Криштиану Роналду.
Португалия оказалась на втором месте группы В. В свою очередь, Люксембург остался на четвертой строчке.
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