Футбол. Португалия vs Люксембург 2-0: видео голов

В заключительном отборочном матче к Евро-2020 сборная Португалии обыграла Люксембург со счетом 2:0. Видео голов и лучших моментов игры было опубликовано на YouTube-канале Footballzilla.

Португальцы открыли счет на 39 минуте – отметился Бруну Фернандеш. Гости сумели удвоить преимущество на 86 минуте. Гол забил Криштиану Роналду.

Португалия оказалась на втором месте группы В. В свою очередь, Люксембург остался на четвертой строчке.

Ранее сообщалось , что матч между "Шахтером" и "Динамо" был прерван из-за расистских лозунгов болельщиков бело-синих.

"Динамо" и "Шахтер" отреагировали на расизм во время игры.

Поединок закончился победой донецкого клуба со счетом 1:0 - смотрите видео гола.

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