Во время чемпионата Португалии по футболу произошел уникальный случай – в начале второго тайма вратарь клуба "Варзим" Рикарду Нунеш открыл в счет в пользу своей команды, забив гол ударом из штрафной через все поле в ворота "Марфы". Видео быстро стало вирусным и разошлось по сети.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Нунеша, он хотел только выбить мяч, но в итоге решил, что порыв ветра сможет ему помочь забить мяч в ворота соперника. В итоге "Варзим" выиграл матч у "Марфы" со счетом 2:0.
- В августе 2019 года гол Месси, забитый со штрафного удара, был признан лучшим голом Лиги чемпионов: видео.
Смотрите также: С передачи украинца. Роман Яремчук забил победный гол в чемпионате Бельгии: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии