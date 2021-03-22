Во время чемпионата Португалии по футболу произошел уникальный случай – в начале второго тайма вратарь клуба "Варзим" Рикарду Нунеш открыл в счет в пользу своей команды, забив гол ударом из штрафной через все поле в ворота "Марфы". Видео быстро стало вирусным и разошлось по сети.

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По словам Нунеша, он хотел только выбить мяч, но в итоге решил, что порыв ветра сможет ему помочь забить мяч в ворота соперника. В итоге "Варзим" выиграл матч у "Марфы" со счетом 2:0.

В августе 2019 года гол Месси, забитый со штрафного удара, был признан лучшим голом Лиги чемпионов: видео.

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Дарья Мостовая

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