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Футбол. Португальский вратарь ударом из штрафной забил гол в ворота соперника – видео видео

22.03.2021, 11:42
Вратарь Рикарду Нунеш (скриншот с видео)
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Во время чемпионата Португалии по футболу произошел уникальный случай – в начале второго тайма вратарь клуба "Варзим" Рикарду Нунеш открыл в счет в пользу своей команды, забив гол ударом из штрафной через все поле в ворота "Марфы". Видео быстро стало вирусным и разошлось по сети.

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По словам Нунеша, он хотел только выбить мяч, но в итоге решил, что порыв ветра сможет ему помочь забить мяч в ворота соперника. В итоге "Варзим" выиграл матч у "Марфы" со счетом 2:0.

  • В августе 2019 года гол Месси, забитый со штрафного удара, был признан лучшим голом Лиги чемпионов: видео.

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Дарья Мостовая
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футбол видео гол варзим марфа
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