Футбол. Роналду во время игры оскорбил капитана "Ромы": видео

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Португальский футболист показал жест, подразумевая, что Флоренци "слишком мал, чтобы говорить"

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Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время матча 36 тура чемпионата Италии против "Ромы" показал в адрес капитана команды-противника Алессандро Флоренци оскорбительный жест, назвав его "маленьким".

Инцидент произошел на 60 минуте противостояния. Португальский футболит позволил себе показать оскорбительный жест: приложил большой палец к губам и сказал, чтобы тот замолчал. Роналду сказал Флоренци, что тот слишком мал, чтобы что-то говорить.

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Теги: футбол, криштиану роналду, Алессандро Флоренци
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