Футбол. Роналду во время игры оскорбил капитана "Ромы": видео

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время матча 36 тура чемпионата Италии против "Ромы" показал в адрес капитана команды-противника Алессандро Флоренци оскорбительный жест, назвав его "маленьким".
Инцидент произошел на 60 минуте противостояния. Португальский футболит позволил себе показать оскорбительный жест: приложил большой палец к губам и сказал, чтобы тот замолчал. Роналду сказал Флоренци, что тот слишком мал, чтобы что-то говорить.
What do you think about this reaction from Cristiano Ronaldo? #NFFCShow— #NFFCSHOW #FANSWEYSABI #football (@NFFCshow) 13 травня 2019 р.
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12 мая "Брайтон" на своем поле принимал "Манчестер Сити" в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Гости одержали победу со счетом 4:1 и стали чемпионами сезона-2018/19.
Украинский защитник Александр Зинченко в очередной раз вышел в старте "Ман Сити" и помог своей команде выиграть последний матч чемпионата.