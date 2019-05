Футбол. Роналду во время игры оскорбил капитана "Ромы": видео

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время матча 36 тура чемпионата Италии против "Ромы" показал в адрес капитана команды-противника Алессандро Флоренци оскорбительный жест, назвав его "маленьким".

Инцидент произошел на 60 минуте противостояния. Португальский футболит позволил себе показать оскорбительный жест: приложил большой палец к губам и сказал, чтобы тот замолчал. Роналду сказал Флоренци, что тот слишком мал, чтобы что-то говорить.

What do you think about this reaction from Cristiano Ronaldo? #NFFCShow

pic.twitter.com/2ClGxtvUQ4