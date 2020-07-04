Футбол. Сегодня матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - видеоанонс

Сегодня, 4 июля, в 19:30 состоится матч премьер-лиги "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк). Об этом сообщает сайт клуба "Динамо".

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Матч пройдет в Киеве, в НСК Олимпийский. Главным арбитром встречи будет Виталий Романов (Днепр). Трансляцию игры будет вести телеканал 2+2.

"Шахтер" лидирует в чемпионате, у него 72 очка (23 победы, три ничьи, два поражения, мячи - 69:20).

Динамо занимает второе место - 55 очков (17 побед, четыре ничьи, семь поражений, мячи - 58:27).