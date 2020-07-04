Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трансляция матча "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) будет вести телеканал 2+2 в 19:30

Сегодня, 4 июля, в 19:30 состоится матч премьер-лиги "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк). Об этом сообщает сайт клуба "Динамо".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Матч пройдет в Киеве, в НСК Олимпийский. Главным арбитром встречи будет Виталий Романов (Днепр). Трансляцию игры будет вести телеканал 2+2.

"Шахтер" лидирует в чемпионате, у него 72 очка (23 победы, три ничьи, два поражения, мячи - 69:20).

Динамо занимает второе место - 55 очков (17 побед, четыре ничьи, семь поражений, мячи - 58:27).

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, динамо киев, шахтер донецк, премьер-лига
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. Сегодня матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - видеоанонс
Футбол. Сегодня матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - видеоанонс
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео
"Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео
"Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео
Мнение Назад в 90-е: совковое промышленное лобби опять тянет Украину в пропасть
Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Терентьева
Люди Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Терентьева
Безопасен ли бургер в период карантина?
FMCG Безопасен ли бургер в период карантина?
Популярное
фото/видео
Футбол. Сегодня матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - видеоанонс
Футбол. Сегодня матч "Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть - видеоанонс
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков, погибли четыре человека: видео 03.07.20, 23:54
"Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео
"Стрельба в бешеном ритме". ВСУ провели турнир среди лучших снайперов - видео 03.07.20, 14:46
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео 03.07.20, 09:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 