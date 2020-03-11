Футбол. Битвы грандов в Лиге чемпионов: где и когда смотреть

Сегодня в рамках 1/8 Лиги чемпионов состоятся ответные матчи с участием сильнейших европейских клубов. Об этом сообщает uefa.com.

"Ливерпуль" – "Атлетико" Мадрид, 22:00. Трансляция на телеканале

Первый поединок в Мадриде завершился минимальной победой "Атлетико" – 1:0.

"Ливерпуль" после сверхуверенной первой половины сезона, в которой мерсисайдцы почти не теряли очки, начал проигрывать. За последние две недели красные разгромно проиграли "Уотфорду" (3:0) и уступили "Челси" (2:0). 7 марта подопечные Юргена Клоппа лишь минимально обыграли аутсайдера Английской Премьер-лиги - "Борнмут "(2:1).

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"Атлетико" переживает период перестройки: Диего Симеоне делает перестановки в составе и команда не играет стабильно. В последних пяти матчах мадридцы победили дважды и три раза сыграли вничью.

"ПСЖ" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00. Трансляция на телеканале

В первом поединке победу со счетом 2:1 праздновали немцы, благодаря дублю 19-летнего Эрлинга Холланда. Преимущество "Боруссии" очень хрупкое, "ПСЖ" будет достаточно победит со счетом 1:0, чтобы пройти в следующий этап с помощью правила выездного гола. Однако осложняет для парижан ситуацию то, что матч пройдет при пустых трибунах: власти запретили массовые мероприятия в связи со вспышкой коронавируса.

"ПСЖ" в последних матчах играет сверхрезультативно, забивая по четыре – пять мячей за игру. Неделю назад в чемпионате Франции они со счетом 5:1 разгромили другого участника Лиги Чемпионов – "Олимпик" Лион.

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"Боруссия" подходит к поединку на фоне победной серии, которая тянется уже пять матчей. Дортмундцы сумели обогнать "Ред Булл Лейпциг", вышли на второе место в Бундеслиге - и преследуют лидирующую "Баварию". Юная звезда "шершней" Эрлинг Холланд не забивал в предыдущих двух матчах, хотя до этого отличался в каждой игре.

В 1/4 ЛЧ уже вышли "Ред Булл Лейпциг" и "Аталанта" из Бергамо.

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Видео - RLFComps (YouTube), PSG - Paris Saint-Germain (YouTube)

Фото - uefa.com