Футбол. "Шахтер" сыграет с "Интером" в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матч

Донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Интером" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Матч состоится в среду, 24 ноября, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Онлайн трансляцию матча "Интер" – "Шахтер" покажут в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В первом матче "Шахтер" и "Интер" расписали нулевую ничью. Украинская команда идет на последнем месте, миланцы – вторые. После сегодняшней игры "Шахтер" еще проведет матч с тираспольским "Шерифом". Для выхода в еврокубковую весну "Шахтеру" надо занять третье (выход в Лигу Европы) или второе место (плей-офф ЛЧ), первое место для дончан уже недосягаемо даже теоретически.

У "Шахтера" травмирован основной форвард этого сезона Лассина Траоре, восстанавливается после травмы Жуниор Мораес. Также главный тренер Роберто де Дзерби заявил, что не сыграют Исмаили, Алан Патрик и Георгий Судаков, под вопросом участие Тараса Степаненко, передает пресс-служба донецкого клуба.

В лазарете "Интера" – Стефан де Врей и Алексис Санчес, передает пресс-служба УЕФА.

Букмекеры считают фаворитом матча "Интер", на его победу ставки принимают с коэффициентом около 1,3. На победу "Шахтера" – от 9,4 до 11,2.

Вчера "Динамо" проиграло "Баварии" (1:2) и вылетело из еврокубков. Главный тренер Мирча Луческу заявил, что команда не заслуживала поражения, а судья несправедливо не назначил пенальти в пользу киевлян.

Продолжает выступать в еврокубках луганская "Заря". В четверг она проведет матч с римской "Ромой" в Лиге конференций УЕФА.

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Марк Сировой

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