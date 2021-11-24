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Футбол. "Шахтер" сыграет с "Интером" в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матч видео

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 09:19
Интер - Шахтер (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)
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Донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Интером" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Матч состоится в среду, 24 ноября, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Онлайн трансляцию матча "Интер" – "Шахтер" покажут в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В первом матче "Шахтер" и "Интер" расписали нулевую ничью. Украинская команда идет на последнем месте, миланцы – вторые. После сегодняшней игры "Шахтер" еще проведет матч с тираспольским "Шерифом". Для выхода в еврокубковую весну "Шахтеру" надо занять третье (выход в Лигу Европы) или второе место (плей-офф ЛЧ), первое место для дончан уже недосягаемо даже теоретически.

Футбол. "Шахтер" сыграет с "Интером" в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матч

У "Шахтера" травмирован основной форвард этого сезона Лассина Траоре, восстанавливается после травмы Жуниор Мораес. Также главный тренер Роберто де Дзерби заявил, что не сыграют Исмаили, Алан Патрик и Георгий Судаков, под вопросом участие Тараса Степаненко, передает пресс-служба донецкого клуба.

В лазарете "Интера" – Стефан де Врей и Алексис Санчес, передает пресс-служба УЕФА.

Букмекеры считают фаворитом матча "Интер", на его победу ставки принимают с коэффициентом около 1,3. На победу "Шахтера" – от 9,4 до 11,2.

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