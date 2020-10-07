Игра с чемпионами мира. Где и когда смотреть матч Франция – Украина

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Сборная Украины имеет на матч с Францией лишь одного вратаря. Травмы и коронавирус не позволят сыграть сразу 14 футболистам главной команды страны

Сегодня, 7 октября, сборная Украины по футболу сыграет в Париже с действующими чемпионами мира – сборной Франции. Матч – товарищеский.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Украина подходит к поединку на фоне беспрецедентных кадровых потерь. Из-за травм и коронавируса команда потеряла сразу 14 (!) футболистов.

В распоряжении остался лишь один вратарь, Георгий Бущан. Сначала коронавирусом заразился основной голкипер Андрей Пятов. А вчера уже во Франции COVID-19 выявили у Андрея Лунина и Юрия Панькива, которого экстренно довызывали в сборную после диагноза Пятова.

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Главный тренер желто-синих Андрей Шевченко назвал ситуацию сложной, но считает, что сегодняшний матч может стать шансом для молодых игроков, передает пресс-служба украинской ассоциации футбола.

"Я очень уважаю тренера местной сборной Дидье Дешама, очень хотелось привезти сильнейших игроков. Но мы постараемся собрать всех лучших среди тех, кто есть в наличии. Конечно, это шанс для молодых игроков проявить себя, но в то же время в этом есть риск для нас. Повторюсь, хотелось привезти лучшую команду, чтобы показать уровень нашего футбола", – сказал он.

Сегодняшний поединок станет 10 встречей для команд. Сейчас на счету Франции пять побед, трижды была ничья. Украина выигрывала лишь раз: в плей-офф отбора на чемпионат мира 2014-го желто-синие одолели французов со счетом 2:0, но проиграли на выезде 3:0 и лишились путевки на мундиаль. Также украинцы проигрывали Франции на домашнем Евро-2012 (0:2).

Где и когда смотреть матч

Посмотреть матч Франция – Украина можно будет на канале Футбол 1. Начало трансляции запланировано в 22:00, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:10.  

  • Кроме поединка с Францией, у сборной впереди встречи еще с двумя грандами мирового футбола: Германией (10 октября) и Испанией (13 октября). Однако эти поединки будут уже не товарищескими, о официальными – в рамках элитного дивизона Лиги наций УЕФА.

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Теги: Украина, футбол, франция, видео, трансляция, онлайн, сборная украины, сборная франции
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