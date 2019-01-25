Коноплянка забил экстраординарный гол в матче Бундеслиги: видео

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка забил эффектный гол в матче 19-го тура Бундеслиги, в котором команда из Гельзенкирхена сразилась с берлинской. Об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Матч проходил в Берлине и завершился вничью - 2: 2.

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Счет в игре открыл Коноплянка, на 17-й минуте забив мяч экстраординарным дальним ударом из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Это первый гол украинского футболиста в сезоне.

Второй мяч оказался в воротах "Герты" тоже с помощью Коноплянки - он сделал предголевой пас.

17 января удачная позиция и результативный ассист помогли португальцу Криштиану Роналду завоевать первый трофей в составе "Ювентуса", который в восьмой раз завоевал Суперкубок Италии в матче против "Милана". Можно посмотреть видео гола, который футболист забил головой.