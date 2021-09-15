UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лига чемпионов. "Шахтер" сыграет с командой украинского тренера – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 13:45
Шериф - Шахтер (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео

Сегодня в первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с "Шерифом" из Тирасполя, который тренирует украинец Юрий Вернидуб, бывший наставник запорожского "Металлурга", луганской "Зари" и солигорского "Шахтера".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поединок на стадионе Шериф в Тирасполе состоится в 19:45 в среду, 15 сентября. Смотреть онлайн трансляцию матча "Шериф" – "Шахтер" можно будет на платформах MEGOGO и Volia TV.

Также параллельно в группе D Лиги чемпионов "Интер" Милан примет мадридский "Реал".

Форма команд

Оба клуба сыграли лишь по одному матчу после паузы в связи с играми сборных в начале сентября. "Шахтер" обыграл в Украинской Премьер-лиге "Днепр-1" (2:0), а "Шериф" одолел "Бэльц" в молдовском чемпионате (1:1).

"Шахтер" в УПЛ идет на втором месте. "Шериф" в чемпионате Молдовы – на четвертом, однако команда сыграла на три-четыре матча меньше, чем конкуренты.

Читайте также: Луческу о ничье "Динамо" и "Бенфики": Позитивный результат, но остался осадок

Кадровые потери

У "Шахтера" травмированы вратарь Анатолий Трубин и форвард Жуниор Мораес. Кроме того, не полетели в Молдову полузащитники Манор Соломон и Евгений Коноплянка.

По данным пресс-службы УЕФА, у "Шерифа" травмирован Александр Белоусов, под вопросом участие Кестона Джульена и Муссы Киабу.

История встреч

"Шахтер" и "Шериф" играли в квалификации Лиги чемпионов в 2003 году. Матч в Молдове закончился со счетом 0:0, в Донецке – 2:0  в пользу "Шахтера".

Также "Шериф" играл с киевским "Динамо" в группе Лиги Европы в 2010-м. В Тирасполе молдаване победили со счетом 2:0, а в Киеве расписали нулевую ничью.

"Шахтер" же встречался с кишиневским "Зимбру" в 1998 году в Кубке Кубков. Матч в Молдове закончился со счетом 1:1, в Украине – 3:0, победа дончан.

  • Вчера "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Шапаренко забил гол на последней минуте матча, однако судья посмотрел повтор на системе VAR и отменил взятие ворот из-за офсайда у автора голевой передачи – Дениса Гармаша.

Читайте также: Футболист сборной Украины обиделся и захотел уехать из команды посреди сбора – тренер

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
шахтер шериф Лига чемпионов трансляция ЛЧ видео Юрий Вернидуб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 