Сегодня в первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с "Шерифом" из Тирасполя, который тренирует украинец Юрий Вернидуб, бывший наставник запорожского "Металлурга", луганской "Зари" и солигорского "Шахтера".
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Поединок на стадионе Шериф в Тирасполе состоится в 19:45 в среду, 15 сентября. Смотреть онлайн трансляцию матча "Шериф" – "Шахтер" можно будет на платформах MEGOGO и Volia TV.
Также параллельно в группе D Лиги чемпионов "Интер" Милан примет мадридский "Реал".
Форма команд
Оба клуба сыграли лишь по одному матчу после паузы в связи с играми сборных в начале сентября. "Шахтер" обыграл в Украинской Премьер-лиге "Днепр-1" (2:0), а "Шериф" одолел "Бэльц" в молдовском чемпионате (1:1).
"Шахтер" в УПЛ идет на втором месте. "Шериф" в чемпионате Молдовы – на четвертом, однако команда сыграла на три-четыре матча меньше, чем конкуренты.
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Кадровые потери
У "Шахтера" травмированы вратарь Анатолий Трубин и форвард Жуниор Мораес. Кроме того, не полетели в Молдову полузащитники Манор Соломон и Евгений Коноплянка.
По данным пресс-службы УЕФА, у "Шерифа" травмирован Александр Белоусов, под вопросом участие Кестона Джульена и Муссы Киабу.
История встреч
"Шахтер" и "Шериф" играли в квалификации Лиги чемпионов в 2003 году. Матч в Молдове закончился со счетом 0:0, в Донецке – 2:0 в пользу "Шахтера".
Также "Шериф" играл с киевским "Динамо" в группе Лиги Европы в 2010-м. В Тирасполе молдаване победили со счетом 2:0, а в Киеве расписали нулевую ничью.
"Шахтер" же встречался с кишиневским "Зимбру" в 1998 году в Кубке Кубков. Матч в Молдове закончился со счетом 1:1, в Украине – 3:0, победа дончан.
- Вчера "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Шапаренко забил гол на последней минуте матча, однако судья посмотрел повтор на системе VAR и отменил взятие ворот из-за офсайда у автора голевой передачи – Дениса Гармаша.
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