Лига чемпионов. "Ювентус" – "Динамо" Киев: где и когда смотреть трансляцию матча

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Сегодня, 2 ноября, "Динамо" с "Ювентусом "сыграют в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

Турнирное положение

"Динамо" один раз сыграло вничью и трижды проиграло в этом розыгрыше ЛЧ. Среди их обидчиков был и "Ювентус", который победил в Киеве со счетом 0:2. "Бело-синие" потеряли все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" занимает третье место в группе G, набрав в четырех играх всего лишь одно очко. Столько же баллов и у венгерского "Ференцвароша".

"Ювентус" гарантировал себе путевку в плей-офф, но еще может побороться за первое место в группе. Сейчас у туринского клуба – девять очков, а у "Барселоны" – 12.

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Форма соперников

У "Динамо" три поражения и две победы в последних пяти матчах. Перед сегодняшним матчем киевляне обыграли "Ворсклу" со счетом 2:0.

"Ювентус" не знал поражений в пяти матчах подряд (две ничьи, три победы). Перед игрой с "Динамо" туринцы неожиданно расписали мировую 1:1 с "Беневенто".

Потери

По данным пресс-службы УЕФА, у "Динамо" в лазарете находятся Буяльский, Дуэлунд, Русин, Тымчик и Костевич.

У "Ювентуса" – под вопросом участие в матче Буффона, Кьеллини и Демирала.

Где и во сколько смотреть матч онлайн

Матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет на канале Футбол 2, платформах Megogo и Oll.tv.  

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Теги: динамо, Ювентус, трансляция, онлайн, Лига чемпионов, ЛЧ, матч, футбол, видео
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