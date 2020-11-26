Лига Европы. "АЕК" – "Заря": где и когда смотреть трансляцию матч

Сегодня, 26 ноября, луганская "Заря" сыграет с греческим "АЕК" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

Турнирное положение

Заря после трех поражений является аутсайдером группы – ноль очков. "АЕК" занимает третье место с тремя очками, единственная победа была над Зарей, 1:4.

Единоличным лидером группы является английский "Лестер", девять очков. На втором месте идет "Брага" из одноименного португальского города, шесть очков.

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Форма команд

"Заря" проводила последний матч 8 ноября, расписав нулевую ничью с "Ворсклой". Команда не играла после двухнедельной паузы на матчи сборных, а в последних пяти поединках добыла лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях. Бронзовый призер прошлого ctpjyf чемпионата Украины сейчас идет лишь на девятом месте в украинской Премьер-лиге.

"АЕК" на выходных обыграл "Ларису" со счетом 4:1. В последних пяти матчах у афинцев – четыре победы и одно поражение. Команда занимает четвертое место в греческой Суперлиге.

Потери

"Заре" не помогут Цвек и Хомченовский, которые не полетели в Афины из-за повреждений, передает Footbom. У "АЕК" дисквалифирован Мадалос, только переболел коронавирусом украинский защитник греков Дмитрий Чигринский.

Где и когда смотреть игру

Матч ЛЕ "АЕК" – "Заря" состоится в Афинах в четверг 26 ноября в 19:55 по киевскому времени. Онлайн трансляцию покажут канал Футбол 1 и платформа MEGOGO.

На этой неделе украинские клубы уже потерпели два фиаско в еврокубках. "Динамо" со счетом 0:4 проиграло "Барселоне", а "Шахтер" с таким же результатом уступил "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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Трансляция - Подкасты UA-Футбол/YouTube