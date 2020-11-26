Футбол. Шевченко и Шовковский отреагировали на техническое поражение Украины со Швейцарией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не стал публично критиковать УЕФА за присуждение технического поражения его команде в решающем матче Лиги наций против Швейцарии.

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"Я не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за высокий профессионализм и единство с командой. Мы не несем ответственности за результат", – написал он в Twitter.

Помощник Шевченко, Александр Шовковский, отреагировал с сарказмом.

"Самая громкая победа сб. Швейцарии – или такой футбол нам точно не нужен", – написал он в Facebook.

17 ноября врач кантона Люцерн отправил на карантин сборную Украины из-за вспышки коронавируса. Матч со Швейцарией отменили, хотя Шевченко и заявлял, что у сборной есть достаточное для проведения матча число игроков с негативным тестом на COVID-19.

Шевченко говорил, что команда не достойна технического поражения, и настаивал на переигровке, в крайнем случае – жеребьевке. В Швейцарском футбольном союзе заявляли, что переигровка невозможна.

25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины. Из-за этого решения сборная вылетает из элитного дивизиона Лиги наций. Украина намерена обжаловать решение в Спортивном арбитраже Лозанны.

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Марк Сировой

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