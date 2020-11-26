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Футбол. Шевченко и Шовковский отреагировали на техническое поражение Украины со Швейцарией

26.11.2020, 06:33
Футбол. Шевченко и Шовковский отреагировали на техническое поражение Украины со Швейцарией - Фото
Андрей Шевченко (фото - УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не стал публично критиковать УЕФА за присуждение технического поражения его команде в решающем матче Лиги наций против Швейцарии.

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"Я не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за высокий профессионализм и единство с командой. Мы не несем ответственности за результат", – написал он в Twitter.

Помощник Шевченко, Александр Шовковский, отреагировал с сарказмом.

"Самая громкая победа сб. Швейцарии – или такой футбол нам точно не нужен", – написал он в Facebook.

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Марк Сировой
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