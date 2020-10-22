Лига Европы. "Лестер" VS "Заря": где и во сколько смотреть матч

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Луганская "Заря" начинает еврокубковый сезон. Первый соперник в Лиге Европы – крепкий "Лестер" из Английской Премьер-лиги

Сегодня, 22 октября, луганская "Заря" начинают кампанию в Лиге Европы выездным матчем против английского "Лестера" из одноименного города. Время и канал трансляции смотртите в конце анонса.

Форма команд

Заря в последних пяти официальных матчах выиграла лишь раз и один раз проиграла. При этом было сразу три ничьи, в том числе с грандами украинского футбола "Шахтером" (1:1) и "Динамо" (2:2). Луганчане занимают нетипичное для себя восьмое место в Украинской Премьер-лиге.

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"Лестер" проиграл два последних поединка. При этом в последних пяти матчах у лис было три победы, причем одна из них над "Манчестер Сити" – гранд был разгромлен со счетом 2:5. Сейчас Лестер занимает четвертую "лигочемпионовскую" позицию в Английской Премьер-лиге.

История противостояния

"Лестер" и "Заря" ранее никогда не встречались на поле. Единственный английским клубом, с которым играла луганская команда, был "Манчестер Юнайтед". В групповом этапе ЛЕ сезона 15/16 "Заря" дважды уступила именитому сопернику (1:0, 0:2). "Лестер" с украинскими командами еще не играл.

Где и во сколько смотреть матч

Матч "Лестер" – "Заря" пройдет 22 октября в 22:05 по киевскому времени. Посмотреть матча онлайн можно будет на трансляции телеканала Футбол 2 или на платформе OLL.TV.

  • Помимо "Лестера", в группе G Лиги Европы "Заря" встретится с португальской "Брагой" греческим "АЕК" (за него выступает украинец Дмитрий Чигринский).
  • На этой неделе украинские клубы стартовали в еврокубках. "Динамо" проиграло в Лиге чемпионов "Ювентусу" (0:2), а "Шахтер" в этом же турнире сенсационно обыграл "Реал" (2:3).

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Фото, видео – пресс-служба ФК "Заря"

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Теги: заря, лестер, Лига Европы, трансляция, онлайн
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