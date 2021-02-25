В четверг 25 февраля в 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с "Брюгге" из одноименного бельгийского города, а донецкий "Шахтер" сыграет с "Маккаби" Тель-Авив. Время и каналы трансляции выделены жирным.

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"Динамо" первый матч в Киеве сыграло вничью 1:1. Киевлян этот счет не устраивает, так как преимущество сейчас у "Брюгге" по правилу приоритета выездного гола.

Для прохода в следующий раунд "Динамо" надо сегодня победить со счетом как минимум 1:0 или же сыграть вничью как минимум 2:2. Если основное время матча снова закончится со счетом 1:1, то команды сыграют два экстра-тайма (по 15 минут) и пробьют серию пенальти (если в экстра-таймах счет не изменится).

Матч Лиги Европы "Брюгге" – "Динамо" пройдет в четверг 25 февраля в 22:00 по киевскому времени. Онлайн трансляцию покажут на канале Футбол 2, платформах MEGOGO и OLL.TV.

"Шахтер" в первом поединке обыграл в Израиле "Маккаби" со счетом 0:2. Для прохода в 1/8 Лиги Европы "горняков" устроит сегодня любая ничья или даже поражение со счетом 0:1. При счете 0:2 в пользу "Маккаби" будут экстра-таймы и возможна серия пенальти.

Матч "Шахтер" – "Маккаби" состоится в четверг 25 февраля в 19:55. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет на канале Футбол 1, платформах MEGOGO и OLL.TV.

За прошедшие две недели сыграны все матчи 1/8 Лиги чемпионов: "Барселона" – "ПСЖ" (1:4), "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд – (2:3), "Атлетико" – "Челси" (0:1), "Лацио" – "Бавария" (1:4), "Аталанта" – "Реал" (0:1) и "Боруссия" Менхенгладбах – "Манчестер Сити" (0:2).

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Марк Сировой

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