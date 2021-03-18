Сегодня, 18 марта, киевское "Динамо" на выезде сыграет с "Вильярреалом" в ответном матче 1/8 Лиги Европы. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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Неделю назад в первом поединке в Киеве "Динамо" проиграло "Виляьрреалу" со счетом 0:2. Голы забивали Пау Торрес и Рауль Альбиоль.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил на предматчевой пресс-конференции, что отыграться после такого результата будет сложно, передает пресс-служба "Динамо".

"Завтрашняя игра – больше игра престижа. Для игроков "Динамо", для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 – не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне", – сказал он.

Перед сегодняшним матчем киевляне в Украинской Премьер-лиге обыграли луганскую "Зарю" (0:2), а "желтая сбумарина" – "Эйбар" в чемпионате Испании (3:1). "Динамо" занимает первое место в УПЛ, "Вильярреал" – седьмой в испанской Ла Лиге.

Матч 1/8 Лиги Европы "Вильярреал" – "Динамо" состоится в четверг 18 марта в 22:00 по киевскому времени. Онлайн трансляцию покажут канале Футбол 2, платформах OLL.TV, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар Футбол TV и Воля TV.

В 1/8 Лиги Европы также выступает донецкий "Шахтер". На прошлой неделе "горняки" разгромно проиграли итальянской "Роме" со счетом 3:0.

На этой неделе определились все участники 1/4 Лиги чемпионов. Ими стали "Реал" Мадрид, "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Боруссия" Дортмунд и "Порту".

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Марк Сировой

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