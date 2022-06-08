Лига наций. Сегодня сборная Украины играет с Ирландией – где и когда смотреть

После досадного поражения от Уэльса в решающем матче отбора на Чемпионат мира-2022 (1:0) сборная Украины по футболу сыграет с Ирландией в Лиге наций УЕФА.

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Поединок состоится в среду, 8 июня, в Дублине на стадионе "Авива". Смотреть онлайн трансляцию матча Ирландия –Украина можно будет в 21:45 на каналах Футбол 1, Индиго ТВ и платформе OLL.TV.

Турнирное положение

Украина играет в группе 1 дивизиона В Лиги наций. В прошлом розыгрыше турнира украинцы играли в элитном дивизионе А. Однако сборная вылетела из него, после того как ей засчитали скандальное техническое поражение в решающем матче со Швейцарией из-за нескольких случаев COVID-19 у футболистов.

Сегодняшний матч будет первым для команды главного тренера Александра Петракова в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Ирландцы же одну игру провели – уступили Армении со счетом 0:1.

Букмекеры считают Ирландию фаворитом сегодняшнего матча. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом около 2,4. На победу Украины – 3,1-3,3.

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Список игроков сборной Украины на матч с Ирландией

В пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что из-за повреждений сегодня не сыграют голкипер "Динамо" Георгий Бущан и опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. Также почувствовал недомогание латераль "Брюгге" Эдуард Соболь. Список игроков сборной перед игрой с Ирландией:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Тарас Качараба ("Славия" Прага).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Лондон), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Бергамо), Александр Зубков ("Ференцварош", Будапешт), Даниил Игнатенко ("Бордо").

Нападающие: Артем Довбык (СК "Днепр-1"), Роман Яремчук ("Бенфика", Лиссабон), Даниил Сикан ("Ганза" Росток).

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Марк Сировой

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