Лига наций УЕФА. Сборная Украины играет с Шотландией – где и когда смотреть

21 сентября сборная Украины и Шотландии сыграют в Лиге наций УЕФА.

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Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Посмотреть онлайн трансляцию матча Шотландия – Украина можно в 21:45 в эфире национального телемарафона и на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Украина лидирует в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия – прямой конкурент, идет на втором месте. Судьба группы решится в ближайшую неделю – 21 сентября Украина сыграет с Арменией, а 27 – снова с Шотландией, заключительный матч турнира.

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К этому циклу сборная Украины подходит с серьезными потерями. Из-за травм не приехали основной вратарь Георгий Бущан и плеймейкер Николай Шапаренко (оба – "Динамо", Киев), а также один из лидеров команды Александр Зинченко ("Арсенал", Лондон). Кроме того, травмирован Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия). Заявка на матч выглядит так:

Стадион "Хэмпден Парк" – счастливый для украинцев. 1 июня 2022-го сборная со счетом 1:3 обыграла Шотландию в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022. А летом 2021-го победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы (2:1).

Букмекеры не выделяют явного фаворита сегодняшнего матча. На победу Украины можно сделать ставку с коэффициентами 2,9-3. На Шотландию – 2,7-2,8.

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Марко Сировой

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