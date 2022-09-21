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Лига наций УЕФА. Сборная Украины играет с Шотландией – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 15:02
Видео - УАФ
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21 сентября сборная Украины и Шотландии сыграют в Лиге наций УЕФА.

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Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Посмотреть онлайн трансляцию матча Шотландия – Украина можно в 21:45 в эфире национального телемарафона и на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Украина лидирует в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия – прямой конкурент, идет на втором месте. Судьба группы решится в ближайшую неделю – 21 сентября Украина сыграет с Арменией, а 27 – снова с Шотландией, заключительный матч турнира.

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Лига наций УЕФА. Сборная Украины играет с Шотландией – где и когда смотреть

К этому циклу сборная Украины подходит с серьезными потерями. Из-за травм не приехали основной вратарь Георгий Бущан и плеймейкер Николай Шапаренко (оба – "Динамо", Киев), а также один из лидеров команды Александр Зинченко ("Арсенал", Лондон). Кроме того, травмирован Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия). Заявка на матч выглядит так:

Лига наций УЕФА. Сборная Украины играет с Шотландией – где и когда смотреть

Стадион "Хэмпден Парк" – счастливый для украинцев. 1 июня 2022-го сборная со счетом 1:3 обыграла Шотландию в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022. А летом 2021-го победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы (2:1).

Букмекеры не выделяют явного фаворита сегодняшнего матча. На победу Украины можно сделать ставку с коэффициентами 2,9-3. На Шотландию – 2,7-2,8.

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Марко Сировой
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