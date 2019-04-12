Ломаченко и Кролла взвесились перед боем: видео

Завтра утром по Киеву, 13 апреля, состоится защита мировых титулов WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг) украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) в поединке против британского экс-чемпиона Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).

Вчера состоялась процедура официального предматчевого взвешивания боксеров. Был показан такой вес:

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Василий Ломаченко (12-1, 9 KO) - 61 кг;

Энтони Кролла (34-6-3, 13 KO) - 61,1 кг.

Бой состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

10 апреля Ломаченко и Кролла впервые встретились лицом к лицу.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО).

Видео: Fight Hub TV