Сегодня, 4 мая, "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, сыграет с мадридским "Реалом" во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.

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Игра состоится в Мадриде на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Онлайн трансляцию полуфинала ЛЧ "Реал" – "Манчестер Сити" можно посмотреть в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Первый поединок между командами вышел сверхрезультативным. "Манчестер Сити" оказался сильнее "Реала" – 4:3. За англичан голы забивали Кевин Де Брейне, Габриэль Жезус, Фил Фоден и Бернардо Силва. За испанцев – Карим Бензема (оформил дубль) и Винисиус Жуниор. Зинченко отыграл весь этот поединок на позиции левого защитника.

Судя по коэффициентам перед сегодняшним матчем, букмекеры ожидают конкурентного матча, но небольшое преимущество все же отдают "Ман Сити". На победу англичан можно поставить с коэффициентом около 2,1. На победу испанцев – около 3,3.

Триумфатор сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги чемпионов, где встретится с "Ливерпулем", который вчера одолел "Вильярреал" по сумме двух матчей со счетом 5:2. Финал ЛЧ запланирован на 28 мая на "Стад де Франс" в Париже.

"Ман Сити" играл в финале ЛЧ в прошлом году, где минимально уступил лондонскому "Челси" со счетом 0:1. Автору единственного гола, Каю Хаверцу, не смог помешать, в том числе и Зинченко. После того финала украинец не сдерживал слез и эмоций, однако в этом году у Зинченко снова есть все шансы выиграть главный клубный трофей Европы.

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