UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На кону группа Лиги Европы. Где и когда смотреть матч "Заря" – "Рапид" видео

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 17:39
Заря - Рапид (фото - пресс-служба ФК Заря)
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео

Сегодня луганская "Заря" и венский "Рапид" сыграют ответный матч квалификации Лиги Европы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игра состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Онлайн трансляцию матча "Заря" – "Рапид" можно посмотреть в четверг 26 августа в 19:30 на канале УНИАН, платформах MEGOGO и Volia TV, YouTube-канале Football Hub.

В первом поединке "Заря" разгромно проиграла со счетом 3:0. Победитель противостояния по итогам двух встреч выйдет в групповой этап Лиги Европы, проигравший – будет выступать в группе Лиги конференций.

На прошлых выходных "Заря" со счетом 3:4 обыграла "Мариуполь" в Украинской Премьер-Лиге. "Рапид" со счетом 3:0 разгромил "Рид" в Австрийской Бундеслиге.

Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" узнали возможных соперников в Лиге чемпионов: где смотреть жеребьевку

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Лига Европы трансляция онлайн заря квалификация рапид
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 