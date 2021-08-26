Сегодня луганская "Заря" и венский "Рапид" сыграют ответный матч квалификации Лиги Европы.

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Игра состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Онлайн трансляцию матча "Заря" – "Рапид" можно посмотреть в четверг 26 августа в 19:30 на канале УНИАН, платформах MEGOGO и Volia TV, YouTube-канале Football Hub.

В первом поединке "Заря" разгромно проиграла со счетом 3:0. Победитель противостояния по итогам двух встреч выйдет в групповой этап Лиги Европы, проигравший – будет выступать в группе Лиги конференций.

На прошлых выходных "Заря" со счетом 3:4 обыграла "Мариуполь" в Украинской Премьер-Лиге. "Рапид" со счетом 3:0 разгромил "Рид" в Австрийской Бундеслиге.

Вчера "Шахтер" в драматичном матче обыграл "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

"Динамо" будет играть в группе ЛЧ на правах чемпиона Украины, квалификацию киевский клуб не проходил.

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Марк Сировой

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