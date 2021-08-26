"Шахтер" и "Динамо" узнали возможных соперников в Лиге чемпионов: где смотреть жеребьевку

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали возможных соперников в групповом этапе Лиги чемпионов. Список корзин для жеребьевки опубликован на сайте УЕФА.

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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, в четверг 26 августа, в 19:00. Она будет проходить в Стамбуле, а онлайн трансляцию покажет сервис MEGOGO.

"Динамо" попало в четвертую корзину жеребьевки, "Шахтер" – в третью. Каждая команда получит по одному сопернику из каждой корзины, кроме своей. То есть "Шахтер" получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзин, "Динамо" – из первой, второй и третьей.

При этом в одной группе не могут играть команды из одной страны, также УЕФА разводит по разным группам команды из Украины и России.

Полный список корзин для жеребьевки выглядит так:

Корзина 1: "Челси" (Англия, действующий победитель ЛЧ), "Вильярреал" (Испания, действующий победитель Лиги Европы), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия, команда игрока сборной Украины Александра Зинченко), "Интер" (Италия), "Бавария" (Германия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия);

Корзина 2: "Реал", "Барселона" (оба – Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба – Англия), "ПСЖ" (Франция), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия);

Корзина 3: "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Шахтер" (Украина), "РБ Лейпциг" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия, команда игрока сборной Украины Романа Яремчука), Зенит (Россия), "Аталанта" (Италия, команда игрока сборной Украины Руслана Малиновского);

Корзина 4: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Брюгге" (Бельгия, команда игрока сборной Украины Эдуарда Соболя), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдова, тренер – украинец Юрий Вернидуб).

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Вчера "Шахтер" в драматичном матче обыграл "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

"Динамо" играет в группе ЛЧ на правах чемпиона Украины, квалификацию киевский клуб не проходил.

Сегодня луганская "Заря" сыграет с австрийским "Рапидом" за право выступать в группе Лиги Европы. Первый матч в Вене украинцы проиграли со счетом 3:0.

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Марк Сировой

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