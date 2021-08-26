UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Шахтер" и "Динамо" узнали возможных соперников в Лиге чемпионов: где смотреть жеребьевку

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 10:21
Трофей Лиги чемпионов (фото - ЕРА)

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали возможных соперников в групповом этапе Лиги чемпионов. Список корзин для жеребьевки опубликован на сайте УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, в четверг 26 августа, в 19:00. Она будет проходить в Стамбуле, а онлайн трансляцию покажет сервис MEGOGO.

"Динамо" попало в четвертую корзину жеребьевки, "Шахтер" – в третью. Каждая команда получит по одному сопернику из каждой корзины, кроме своей. То есть "Шахтер" получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзин, "Динамо" – из первой, второй и третьей.

При этом в одной группе не могут играть команды из одной страны, также УЕФА разводит по разным группам команды из Украины и России.

Полный список корзин для жеребьевки выглядит так:

Корзина 1: "Челси" (Англия, действующий победитель ЛЧ), "Вильярреал" (Испания, действующий победитель Лиги Европы), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия, команда игрока сборной Украины Александра Зинченко), "Интер" (Италия), "Бавария" (Германия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия);

Корзина 2: "Реал", "Барселона" (оба – Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба – Англия), "ПСЖ" (Франция), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия);

Корзина 3: "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Шахтер" (Украина), "РБ Лейпциг" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия, команда игрока сборной Украины Романа Яремчука), Зенит (Россия), "Аталанта" (Италия, команда игрока сборной Украины Руслана Малиновского);

Корзина 4: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Брюгге" (Бельгия, команда игрока сборной Украины Эдуарда Соболя), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдова, тренер – украинец Юрий Вернидуб).

Читайте также: Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Сборная Украины потеряла уже трех вратарей

  • Вчера "Шахтер" в драматичном матче обыграл "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
  • "Динамо" играет в группе ЛЧ на правах чемпиона Украины, квалификацию киевский клуб не проходил.
  • Сегодня луганская "Заря" сыграет с австрийским "Рапидом" за право выступать в группе Лиги Европы. Первый матч в Вене украинцы проиграли со счетом 3:0.

Смотрите также: Олимпийской призерке, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
динамо Лига чемпионов шахтер ЛЧ жеребьевка корзины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 