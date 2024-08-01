Итальянская боксерша Анджела Карини после 46 секунд поединка отказалась продолжить бой против алжирки Иман Хелиф, которую в прошлом году дисквалифицировали на женском чемпионате мира из-за провала тестов на принадлежность к полу. Об этом сообщила газета The Guardian.

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"У меня разбито сердце. Я вышла на ринг, чтобы почтить память своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради своего здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара", – сказала 25-летняя итальянская боксерша, после чего расплакалась.

Карини отметила, что вышла на ринг сражаться, а не сдаваться, но один из ударов был слишком сильным. Она сказала, что чувствует боль в носу, поэтому не смогла продолжить поединок.

"Для меня это не поражение. Для меня, если ты выходишь на ринг, ты уже выиграл, независимо от всего остального. Я здесь не для того, чтобы судить. Не мне решать, справедливо ли это или нет. Я просто выполнила свою работу", – заявила Карини.

Тем временем Хелиф коротко сказала журналистам, что она приехала на Олимпийские игры за золотом, и выразила готовность сразиться с кем-либо.

Инцидент прокомментировала спецдокладчик Организации Объединенных Наций по вопросам насилия в отношении женщин и девушек Рим Алсалем.

"Анджела Карини правильно следовала своим инстинктам и отдала приоритет своей физической безопасности, но она и другие спортсменки не должны были подвергаться такому физическому и психологическому насилию из-за своего пола", — написала она в социальной сети X (Twitter).

Также на ситуацию отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит издание ANSA.

"Я считаю, что спортсменок, имеющих мужские генетические особенности, нельзя допускать к женским соревнованиям. Не потому, что мы хотим кого-то дискриминировать, а для того, чтобы защитить право спортсменок соревноваться на равных", – заявила Мелони.

В 2023 году Хелиф была отстранена от участия в чемпионате мира решением Международной боксерской ассоциации (IBA), поскольку алжирская спортсменка провалила гендерный тест.

Однако Международный олимпийский комитет лишил IBA, которым руководит россиянин Умар Кремлев, официального статуса и не стал опираться на информацию организации. В результате Хелиф прошла проверку на уровень тестостерона и была допущена к Олимпиаде в Париже.

30 июля сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела из Олимпиады-2024.

1 августа украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Париже.

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