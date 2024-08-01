Італійська боксерка Анджела Каріні після 46 секунд поєдинку відмовилася продовжити бій проти алжирки Іман Хеліф, яку торік дискваліфікували на жіночому чемпіонаті світу через провал тестів на приналежність до статі. Про це повідомила газета The Guardian.

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"У мене розбите серце. Я вийшла на ринг, щоб вшанувати свого батька. Мені багато разів казали, що я воїн, але я вважала за краще зупинитися заради свого здоров'я. Я ніколи не відчувала такого удару", – сказала 25-річна італійська боксерка, після чого розплакалась.

Каріні зазначила, що вийшла на ринг битися, а не здаватися, але один з ударів був занадто сильним. Вона сказала, що відчуває біль у носі, тому не змогла продовжити поєдинок.

"Для мене це не поразка. Для мене, якщо ти виходиш на ринг, ти вже виграв, незалежно від усього іншого. Я тут не для того, щоб судити. Не мені вирішувати, справедливо це чи ні. Я просто виконала свою роботу", – заявила Каріні.

Тим часом Хеліф коротко сказала журналістам, що вона приїхала на Олімпійські ігри за золотом, і висловила готовність битись з будь-ким.

Інцидент прокоментувала спецдоповідачка Організації Об’єднаних Націй з питань насильства щодо жінок і дівчат Рім Алсалем.

"Анджела Каріні правильно слідувала своїм інстинктам і віддала пріоритет своїй фізичній безпеці, але вона та інші спортсменки не повинні були піддаватися такому фізичному та психологічному насильству через свою стать", – написала вона в соціальній мережі X (Twitter).

Також на ситуацію відреагувала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, її слова наводить видання ANSA.

"Я вважаю, що спортсменок, які мають чоловічі генетичні особливості, не можна допускати до жіночих змагань. Не тому, що ми хочемо когось дискримінувати, а для того, щоб захистити право спортсменок змагатися на рівних", – заявила Мелоні.

У 2023 році Хеліф була відсторонена від участі в чемпіонаті світу рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA), оскільки алжирська спортсменка провалила гендерний тест.

Однак Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA, якою керує росіянин Умар Кремльов, офіційного статусу і не став спиратися на інформацію організації. У підсумку Хеліф пройшла перевірку на рівень тестостерону та була допущена до Олімпіади в Парижі.

30 липня збірна України з футболу програла Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024.

1 серпня український стрілець Сергій Куліш виборов срібло у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на Олімпійських іграх у Парижі.

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