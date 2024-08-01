Український стрілець Сергій Куліш завоював срібло на Олімпіаді у Парижі
31-річний український стрілець Сергій Куліш виборов друге місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на Олімпійських іграх у Парижі. Він завоював срібло у фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.
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Перше місце посів спортсмен з Китаю Лю Юкунь з 463,6 бала, а бронзу взяв індієць Кусале Свапніл з 451,4 бала. Українець загалом заробив 461,3 бала.
Для Куліша сьогоднішня нагорода є не першою. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро українець виграв срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.
Змагання відбулися у три етапи. Спочатку атлети виконали три серії по п'ять пострілів у положеннях на коліні та лежачи, а потім ще дві — у положенні стоячи. Останнім етапом стала серія пострілів на вибування.
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