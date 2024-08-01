Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде в Париже

В 2016 году Кулиш завоевал второе место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Сергей Кулиш (Фото: Официальный сайт Олимпиады-2024)

31-летний украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Париже. Он завоевал серебро в финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.

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Первое место занял спортсмен из Китая Лю Юкунь с 463,6 балла, а бронзу взял индиец Кусале Свапнил с 451,4 балла. Украинец заработал 461,3 балла.

Для Кулиша сегодняшняя награда не первая. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинец выиграл серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Соревнования прошли в три этапа. Сначала атлеты выполнили три серии по пять выстрелов в положениях на колене и лежа, а затем еще две — в положении стоя. Последним этапом стала серия выстрелов на выбывание.

26 июля прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Поєтому гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках.

27 июля на Олимпиаде-2024 состоялся первый финал с участием украинских спортсменов: розыгрыш медалей в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, где Украина заняла седьмое место.

28 июля сборная Украины по футболу победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр в 2024 году.

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