Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде в Париже
31-летний украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Париже. Он завоевал серебро в финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.
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Первое место занял спортсмен из Китая Лю Юкунь с 463,6 балла, а бронзу взял индиец Кусале Свапнил с 451,4 балла. Украинец заработал 461,3 балла.
Для Кулиша сегодняшняя награда не первая. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинец выиграл серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Соревнования прошли в три этапа. Сначала атлеты выполнили три серии по пять выстрелов в положениях на колене и лежа, а затем еще две — в положении стоя. Последним этапом стала серия выстрелов на выбывание.
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