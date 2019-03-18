После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Встреча на стадионе имени Лобановского завершилась минимальной победой бело-синих - 2:1

Реклама
Реклама

Вчера, 17 марта, состоялась заключительная игра первого этапа украинской Премьер-Лиги. Киевское "Динамо" принимало дома донецкий "Олимпик". Встреча на стадионе имени Лобановского завершилась минимальной победой бело-синих.

ФК "Динамо" (Киев) – ФК "Олимпик" (Донецк) – 1:2 (1:2)

Реклама

Уже на 13-й минуте матча злые после провального проигрыша лондонскому "Челси" (5:0) игроки "Динамо" вышли вперед. Посе падения Гармаша судья назначил 11-метровый в ворота дончан - пенальти реализовал Цыганков. Несмотря на попытки Халими, от рук голкипера мяч все-таки залетел в сетку (1:0).

На 27-й минуте встречи уже гости били пенальти. Гай уверенно забил – 1:1.

Вскоре Цыганков прошел по флангу и выполнил прострел, а Русин сыграл на опережение – 1:2.

Во второй половине матча атаки олимпийцев не увенчались успехом.

На 86-й минуте Бурда сыграл рукой в собственной штрафной, однако арбитр не назначил пенальти. 

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев, Гармаш (Шапаренко, 67), Цыганков, Сидклей, Русин (Вербич, 86)

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Цитаишвили

Предупреждения: Дийе (60) – Русин (29), Кадар (59)

Голы: Гай (27, с пенальти) – Цыганков (13, с пенальти), Русин (39)

"Олимпик": Халими, Ксенз, Гришко (к), Цымбалюк, Снурницын, Г. Пасич (Шиндер, 81), Кольцов (Кравчук, 63), Политыло, Гай, Балашов (Дегтярев, 63), Дийе

Запасные: Махновский, Тимошенко, Клименчук, Шиндер 

Фото: ФК "Динамо"/Twitter

Смотрите также: "Динамо" - "Челси": катастрофический разгром

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, динамо, видео, олимпик, УПЛ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео
После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео
Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво": видео
Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво": видео
Мариупольцев напугал огонь над меткомбинатом Азовсталь - СМИ
Мариупольцев напугал огонь над меткомбинатом Азовсталь - СМИ
Мнение "Наші гроші" VS Гладковский. Три урока видеобоя для общества
Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Бизнес-неделя: цена на газ, сбой в Facebook и Украина без ТВ
Бизнес-неделя: цена на газ, сбой в Facebook и Украина без ТВ
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео
После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео
Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво": видео
Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво": видео 06:37
Мариупольцев напугал огонь над меткомбинатом Азовсталь - СМИ
Мариупольцев напугал огонь над меткомбинатом Азовсталь - СМИ 17.03.19, 20:15
Стычки, Кличко и "Плач Єремії". Встреча с Порошенко в Киеве: фото
Стычки, Кличко и "Плач Єремії". Встреча с Порошенко в Киеве: фото 17.03.19, 16:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 