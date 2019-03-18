После фиаско "Динамо" отыгралось на донецком "Олимпик": видео

Вчера, 17 марта, состоялась заключительная игра первого этапа украинской Премьер-Лиги. Киевское "Динамо" принимало дома донецкий "Олимпик". Встреча на стадионе имени Лобановского завершилась минимальной победой бело-синих.

ФК "Динамо" (Киев) – ФК "Олимпик" (Донецк) – 1:2 (1:2)

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Уже на 13-й минуте матча злые после провального проигрыша лондонскому "Челси" (5:0) игроки "Динамо" вышли вперед. Посе падения Гармаша судья назначил 11-метровый в ворота дончан - пенальти реализовал Цыганков. Несмотря на попытки Халими, от рук голкипера мяч все-таки залетел в сетку (1:0).

На 27-й минуте встречи уже гости били пенальти. Гай уверенно забил – 1:1.

Вскоре Цыганков прошел по флангу и выполнил прострел, а Русин сыграл на опережение – 1:2.

Во второй половине матча атаки олимпийцев не увенчались успехом.

На 86-й минуте Бурда сыграл рукой в собственной штрафной, однако арбитр не назначил пенальти.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Шепелев, Гармаш (Шапаренко, 67), Цыганков, Сидклей, Русин (Вербич, 86)

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Цитаишвили

Предупреждения: Дийе (60) – Русин (29), Кадар (59)

Голы: Гай (27, с пенальти) – Цыганков (13, с пенальти), Русин (39)

"Олимпик": Халими, Ксенз, Гришко (к), Цымбалюк, Снурницын, Г. Пасич (Шиндер, 81), Кольцов (Кравчук, 63), Политыло, Гай, Балашов (Дегтярев, 63), Дийе

Запасные: Махновский, Тимошенко, Клименчук, Шиндер

Фото: ФК "Динамо"/Twitter

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