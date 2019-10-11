Появилось видео ДТП с участием одного из лучших боксеров мира

Чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) попал в серьезное ДТП на Ferrari и остался жив. Видео аварии было опубликовано на YouTube-канале WFAA.

Сообщалось, что 29-летний Спенс не справился с управлением автомобиля, в результате чего она несколько раз перевернулась. Спенс не был пристегнут в момент аварии. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.

Справка. Спенс - чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) по версиям Всемирной боксерской совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Эррол Спенс входит в топ-10 боксеров мира.

Смотрите также: США. Чемпион мира по боксу попал в ДТП: фото