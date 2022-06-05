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Решающий матч отбора на ЧМ-2022. Сегодня Украина играет с Уэльсом – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 08:40
Видео - УАФ
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Сегодня, 5 июня, сборная Украины по футболу сыграет с Уэльсом. Это будет решающий матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

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Сегодняшний поединок пройдет в Кардиффе на стадионе "Миллениум". Смотреть онлайн трансляцию матча Уэльс – Украина можно будет в 19:00 на каналах Футбол-1, Индиго ТВ и платформе OLL.TV. 

На матч также можно будет купить виртуальные билеты по ссылке. Все деньги пойдут на инициативу UNITED24, которую власти создали для поддержки Украины.

Путь на чемпионат мира, личные встречи и фавориты

Сборная Украины заняла четвертое место в группе D отбора на ЧМ-2022, где также играли Франция (действующий чемпион мира), Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан. В полуфинале плей-офф желто-синие обыграли в Глазго Шотландию со счетом 1:3 (голы забили Ярмоленко, Яремчук и Довбык).

Уэльс финишировал вторым в группе Е с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. В полуфинале обыграл Австрию 2:1, оба гола забил лидер команды – вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл.

Украина и Уэльс ранее играли друг с другом три раза. Дважды была ничья 1:1 в отборе на ЧМ-2002, в 2016-м украинцы победили в товарищеском матче 1:0.

Букмекеры прогнозируют конкурентный матч и не выделяют явного фаворита. На победу Уэльса можно поставить с коэффициентом около 2,7 – 2,8. На победу Украины – 2,9.

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Расширенный состав сборной Украины на матч с Уэльсом

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Мадрид).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Ливерпуль), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Тарас Качараба ("Славия", Прага).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Бергамо), Александр Зубков ("Ференцварош", Будапешт), Даниил Игнатенко ("Бордо").

Нападающие: Артем Довбык (СК "Днепр-1"), Роман Яремчук ("Бенфика", Лиссабон), Даниил Сикан ("Ганза", Росток).

В финальную заявку на матч, вероятно, не попадут три-четыре футболиста, как это было перед игрой с Шотландией.

  • В рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины обыграла в товарищеских матчах "Боруссию" Менхенгладбах (2:1), "Эмполи" (3:1) и сыграла вничью с "Риекой" (1:1).

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Марк Сировой
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