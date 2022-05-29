В главном боксерском поединке недели чемпион мира в легком весе по версии WBA World Джервонта Дэвис нокаутировал известного за счет многочисленных язвительных высказывания в адрес противников Роландо Ромеро. О перипетиях боя сообщает Vringe.

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Если 1-й раунд прошел в осторожном тактическом противостоянии, то во 2-м Ромеро "завелся": гонялся за пассивным чемпионом и даже попал левым хуком.

В 3-м раунде Ромеро снова дважды попал, но в ответ "прилетело" намного больше, пишет издание. Там уточняют, что Дэвис "явно опасался ударной мощи" претендента и "никак не мог нащупать свою дистанцию".

В 6-м раунде бой закончился: Дэвис поймал оппонента у канатов левым хуком – тот завалился лицом вперед, с трудом поднялся на ноги, но увидел отмашку рефери. Затем его вывели за руку с арены: таким был результат нокаута.

После этого выхода в ринг у Ромеро появилось первое поражение: он выиграл 14 боев, причем 12 из них нокаутом, и один раз проиграл.

У Дэвиса теперь 27 побед (25 из них – нокаутом), и поражений пока нет.

Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко неоднократно вызывал Дэвиса на бой в последние годы, однако промоутер того Флойд Мейвезер каждый раз отвечал, что "не время". Сегодняшний бой был последним у Дэвиса на контракте с Мейвезером: теперь у него развязаны руки в плане такого поединке.

Ломаченко в конце февраля 2022 года вступил в тероборону Белгород-Днестровского и отказался от поединка за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом.

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Видео: Premier Boxing Champions/Showtime Boxing

Евгений Пилипенко

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