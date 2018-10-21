"Львов" дома минимально обыграл аутсайдера "Арсенал-Киев" - видео

ФК "Львов" дома обыграл аутсайдера 12 тура УПЛ

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Футбольный клуб "Львов" провел дома победный матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сразил "Арсенал-Киев" со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Встреча состоялась на стадионе Арена-Львов.

Победный гол львовяне забили на 36-й минуте. Адамюк прорвался по флангу, пробил в сторону ворот, а там Бруно со второй попытки записал гол на свой счет.

Во втором тайме, на 63-й минуте, автор забитого мяча Бруно сфолил на Дубинчаке и после второй желтой карточки покинул поле. Но вскоре команды играли вновь в равных составах. На 74-й минуте игрок "Арсенала" Лола за фол на том же Адамюке тоже получил вторую желтую карточку.

"Львов" набрал 14 очков, сравнявшись в турнирной таблице с луганской "Зарей". "Арсенал" остался на последней строчке в таблице.

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