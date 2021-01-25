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Российский лыжник пытался ударить фина палкой и врезался в него после финиша – видео видео

25.01.2021, 07:44
Конфликт Йони Мяки и Алексея Большунова (скриншот видео)
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Российский лыжник Алексей Большунов попытался ударить палкой финского спортсмена Йони Мяки и врезался в него после финиша.

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Инцидент произошел на этапе Кубка мира в Лахти. Оба спортсмена вышли на финишную прямую: Большунов пытался обогнать Мяки, но фин не давал этого сделать. Затем россиянин попытался ударить оппонента палкой, а уже после финиша намеренно врезался в него.

За неспортивное поведение Большунова дисквалифицировали, передает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта. Из-за этого была дисквалифицирована и лишилась третьего места вся первая сборная России. Бронза перешла ко второй российской команде. Победителем же гонки стала Норвегия, на втором месте – Финляндия.

После инцидента Мяки сказал в эфире Матч ТВ, что он делал все правильно, а толкать после финиша – непрофессионально. По его словам, Большунов за толчок не извинился.

Отец Большунова в комментарии пропагандистскому ресурсу РИА назвал поступок Мяки "скотским". Вспомнил похожие эпизоды в истории лыжного спорта и сказал: "Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошел, извинился, все. Ругать его не буду".

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Марк Сировой
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