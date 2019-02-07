"Шахтер" не смог пробить оборону австрийского "Ваккера" - видео

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Матче "Шахтера" против "Ваккера" завершился со счетом 0:0

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Сегодня, 7 февраля, донецкий "Шахтер" провел заключительный матч сборов в Турции против австрийской командой "Ваккер". Счет в матче та и не был открыт - 0:0.

На протяжении всей встречи горняки атаковали ворота австрийцев, но пробить оборону не могли.

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На 57-й минуте у "Шахтера" был момент для гола, но Мораес не смог отдать точную передачу на Соломона.

Первую часть украинской Премьер-лиги "Шахтер" завершил на первой строчке в турнирной таблице (45 баллов, у киевского "Динамо" - 38).

Следующая игра "Шахтера" состоится 14 февраля. Матч плей-офф Лиги Европы против немецкого "Айнтрахт", который выступает в Бундеслиге, пройдет в Харькове.

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Теги: футбол, Турция, видео, шахтер, матч, обзор
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