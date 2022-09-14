"Шахтер" – "Селтик": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

В среду, 14 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Селтиком" из шотландского Глазго во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского. Посмотреть онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Селтик" можно в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

"Шахтер" занимает первое место в группе F после сенсационного разгрома "РБ Лейпциг" (1:4). Дублем в том матче отметился Марьян Швед, который ранее выступал за "Селтик". Шотландцы идут на последнем месте. В первом туре они разгромно проиграли мадридскому "Реалу" (0:3).

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На выходных перед сегодняшней игрой "Селтик" должен был играть с "Ливингстоном" в Шотландском Пермьершипе, но матч был отменен из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. "Шахтер" на выходных в непростой игре одолел одесский "Черноморец" (2:1) в Украинской Премьер-лиге.

Ранее "Шахтер" и "Селтик" играли друг с другом четыре раза – каждая команда имеет по две победы. Разница мячей – в пользу дончан, 6:3.

Букмекеры ожидают сегодня конкурентного матча, но все же отдают преимущество "Селтику". На победу шотландцев принимают ставки с коэффициентом около 2,2. На победу "Шахтера" – 3,3.

На прошлой неделе "Динамо" проиграло в Лиге Европы турецкому "Фенербахче" (2:1), а СК "Днепр-1" уступил нидерландскому "АЗ" (0:1).

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Марко Сировой

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