"Шахтер" в Киеве вырвал победу у "Динамо": лучшие моменты и голы – видео

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Победу команде Шахтер принес бразильский футболист полузащитник Алан Патрик

Сегодня, 5 июля, хозяева поля - клуб Динамо - уступили Шахтеру со счетом 2:3, заняв второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. На третьем месте оказался ФК Заря.

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Команды играли в таких составах:

Динамо

Бойко — Пиварич, Сирота, Кадири, Кендзера — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский — Вербич, Цитаишвили — Русин

Запасные игроки: Бущан, Соль, де Пена, Андриевский, Караваев, Бурда, Каргбо, Бенито, Дуэлунд

Шахтер

Трубин — Болбат, Витао, Матвиенко, Додо — Степаненко, Антонио — Коноплянка, Патрик, Соломон — Мораес

Запасные игроки: Пятов, Кривцов, Сиприано, Бондаренко, Майкон, Пихаленок, Тайсон, Марлос, Фернандо

Голы

Первый гол забил Шахтер - на 31 минуте первого тайма счет размочил полузащитник "оранжевой" команды Тарас Степаненко. Изначально мяч попал в него и отлетел в штангу, после чего Степаненко пробил по воротам с девяти метров, принеся своей команде первый гол.

На 39 минуте второй гол забил Евгений Коноплянка, получив передачу от Алана Патрика. Полузащитник Шахтера сблизился с воротами и примерно с 20 метров пробил в дальний от вратаря Динамо угол. Мяч, ударившись о штангу, влетел в ворота хозяев поля.

Во втором тайме на 51 минуте Динамо удалось отыграть один гол. Его забил полузащитник Беньямин Вербич после комбинации Трубина с Шапаренко.

Еще через 16 минут Динамо сравняло счет. Второй гол своей команде принес уругвайский футболист Карлос Мария де Пена. Получив мяч от Сироты, он забил его в ворота Шахтера, перекинув через Анатолия Трубина, который в этот момент зачем-то покинул ворота.

А победу Шахтеру в этом матче принес Алан Патрик с подачи бразильского игрока Тайсона Барселлос Фреда, который за минуту до этого сменил Соломона на поле. 

Лучшие моменты матча можно также посмотреть здесь, а полная запись матча игры доступна по ссылке.

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Теги: футбол, динамо, видео, шахтер, матч
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