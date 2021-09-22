Сегодня киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в матче за Суперкубок Украины.

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Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" можно будет посмотреть в среду, 22 сентября, в 21:00 на канале Футбол 1 и платформе OLL.TV.

После перерыва на матчи сборных в начале сентября оба клуба играют в плотном графике – по матчу в три-четыре дня.

В последних играх "Шахтер" обыграл "Днепр-1" (2:0), проиграл молдавском "Шерифу" в Лиге чемпионов (2:0) и разгромил "Мариуполь" (0:5).

"Динамо" победило "Металлист 1925" (0:2), расписало нулевую ничью с "Бенфикой" в ЛЧ и минимально одолело "Александрию" (1:0).

Явного фаворита матча за Суперкубок нет. Букмекеры дают коэффициент 2.7 на победу Шахтера и 2.5 на победу "Динамо". В сегодняшнем матче Роберто Де Дезрби может завоевать свой первый трофей как главный тренер "Шахтера".

Всего "Динамо" и "Шахтер" играли друг с другом 192 раза. У киевлян – 80 побед, у дончан – 57. В прошлом году в матче за Суперкубок "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:3. Последний раз команды играли в апреле, тогда сильнее был киевский клуб (0:1).

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло и Чемпионат (УПЛ), и Кубок Украины, добыв право сыграть за Суперкубок.

"Шахтер" прошлый сезон закончил на втором месте Чемпионата Украины.

Сейчас "Динамо" единолично лидирует в УПЛ. "Шахтер" идет на втором месте и отстает от киевлян на три очка.

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Марк Сировой

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