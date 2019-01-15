Удар молнии отключил футболиста во время матча в Бразилии: видео

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Игрок молодежной команды "Атлетико" потерял сознание

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Вчера, 14 января, в Бразилии во время футбольного матча Кубка Сан-Паулу среди юниоров между "Атлетико" и "Агуа Санта" молния попала в стадион, в результате чего один из футболистов потерял сознание. Об этом сообщает Globoesporte.

Матч закончился со счетом 1: 0 в пользу "Атлетико", но был прерван на 47 минуте из-за сильного ливня.

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В момент, когда все футболисты убегали с поля под навес, ударила молния. Полузащитнику "Агуа Санты" Энрике стало плохо, он подошел к скамейке запасных и потерял сознание.

Как он сам рассказал, в себя пришел уже в в машине скорой помощи. Футболист объяснил, что сознание потерял не от попадания молнии, а от того, что испугался.

Отмечается, что после инцидента он чувствовал себя хорошо, но отправился в госпиталь на восстановительные процедуры.

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Теги: футбол, футболист, атлетико, Бразилия, Агуа Санта, кубок сан-паулу
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