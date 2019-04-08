Украинский баскетболист "Атланта Хоукс" установил рекорд: видео

Украинский центровой баскетбольного клуба "Атланта Хоукс" Алексей Лэнь провел самый результативный матч в карьере. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче в рамках регулярного чемпионата НБА против лидера Восточного дивизиона "Милуоки Бакс” Лэнь за 34 минуты на паркете набрал 33 очка, сделал 8 подборов, четыре передачи и два блок-шота. Это рекорд результативности в карьере украинца.

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Правда, встречу "Атланта" проиграла с разрывом в 8 очков - 115:107.

Предыдущим наилучшим показателем по очкам в течение одной игры была игра "Хокус" против "Буллз". Тогда Лжнь набрал 28 очков.