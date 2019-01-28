В Нидерландах игрок АЗ забил "сухим листом" с углового: видео

В матче чемпионата Нидерландов игрок АЗ Алкмаар Усман Идрисси забил прямым ударом с углового.

Курьезный гол случился по вине голкипера соперника: тот расставлял в своей штрафной площади защитников, а потом ждал свистка судьи.

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По правилам, игрок может разыграть стандартное положение без свистка арбитра, если таковое указание не последует от самого судьи. Этим и воспользовался Идрисси.

"Сухой лист" с углового - достаточно редкий случай в футболе. Одним из самых известных исполнителей такого удара был Валерий Лобановский.

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