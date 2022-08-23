Сегодня, 23 августа, киевское "Динамо" и "Бенфика" в Лиссабоне сыграют в решающем матче квалификации Лиги чемпионов.

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Поединок состоится на стадионе "Эштадиу да Луш". Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Бенфика" – "Динамо" можно будет в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В первой игре неделю назад победила "Бенфика" со счетом 0:2. Победитель матча будет определяться по общему счету в результате двух матчей, он выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший – будет играть в группе Лиги Европы, втором по престижности турнире континента.

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После первой игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сетовал на отсутствие ряда опытных игроков из-за дисквалификаций и даже фантазировал, как мог бы хорошо играть за киевлян Роман Яремчук – украинский форвард "Бенфики".

К сегодняшней встрече "Динамо" снова подходит с потерями. Луческу сообщил на пресс-конференции, что из-за травм не сыграют центральный защитник Денис Попов и вингер Виктор Цыганков, один из лидеров команды. При этом вернется в строй после дисквалификации опорный полузащитник Сергей Сидорчук, капитан киевского клуба.

"Бенфика" является абсолютным фаворитом сегодняшнего матча. На ее победу букмекеры принимают ставки с коэффициентом около 1,6. На победу "Динамо" – 7,1-7,9.

Украину в этом году в групповом этапе ЛЧ точно представит донецкий "Шахтер" как чемпион страны.

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Марк Сировой

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