Зинченко забил очень красивый гол за "Манчестер Сити" - видео

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил первый гол, играя за этот клуб.

В полуфинале Кубка лиги "Манчестер Сити" принимали клуб "Бертон Альбион".

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В первой половине первого тайма "МС" выигрывали 4:0. Четвертый мяч в ворота "Бертоана" забил Зинченко.

Матч закончился с разгромным счетом 9:0.

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3 января сообщалось, что защитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал спортивного директора итальянского футбольного клуба "Наполи" Кристиано Джунтоли.

Александр Зинченко - самый молодой автор гола в истории сборной Украины. Воспитывался в академии "Шахтера", который покинул в 2014 году. В 2016 году его из российской "Уфы" за 4,2 млн евро выкупил "Манчестер Сити". В этом сезоне украинец сыграл в футболке "Ман Сити" 9 матчей и сделал 2 ассиста.