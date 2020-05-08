Энди Серкис, известный как Горлум, прочтет онлайн всего "Хоббита": видео

"Горлум" читает Хоббита (фото - facebook.com/Andy-Serkis)

Актер Энди Серкис, сыгравший Горлума в знаменитой трилогии "Властелин колец", пообещал прочесть в режиме онлайн повесть Джона Р.Р. Толкиена "Хоббит, или Туда и обратно" целиком, не отрываясь от чтения ни на час.

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Целью этого "книжного марафона" стал сбор средств на нужды медицинских работников. Все деньги, собранные за время просмотра, актер хочет пожертвовать организациям здравоохранения, внеся таким образом свой вклад во всемирную борьбу с пандемией коронавируса.

Свое чтение Серкис начал сегодня утром, 8 мая. "Это будет увлекательный 12-часовой марафон по Средиземью", - подчеркнул он. Присоединиться к просмотру на YouTube можно в режиме онлайн.

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В январе 2020 года умер сын создателя Властелина колец Кристофер Толкиен.

16 апреля съемочную площадку "Властелина колец" продали за $20 млн.

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