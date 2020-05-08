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Энди Серкис, известный как Горлум, прочтет онлайн всего "Хоббита": видео

Энди Серкис, известный как Горлум, прочтет онлайн всего "Хоббита": видео - Фото
"Горлум" читает Хоббита (фото - facebook.com/Andy-Serkis)
08.05.2020, 17:05

Актер решил таким образом помочь медикам, организовав сбор денег во время своего онлайн-марафона

Актер Энди Серкис, сыгравший Горлума в знаменитой трилогии "Властелин колец", пообещал прочесть в режиме онлайн повесть Джона Р.Р. Толкиена "Хоббит, или Туда и обратно" целиком, не отрываясь от чтения ни на час. 

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Целью этого "книжного марафона" стал сбор средств на нужды медицинских работников. Все деньги, собранные за время просмотра, актер хочет пожертвовать организациям здравоохранения, внеся таким образом свой вклад во всемирную борьбу с пандемией коронавируса.

Свое чтение Серкис начал сегодня утром, 8 мая. "Это будет увлекательный 12-часовой марафон по Средиземью", - подчеркнул он. Присоединиться к просмотру на YouTube можно в режиме онлайн.

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  • В январе 2020 года умер сын создателя Властелина колец Кристофер Толкиен.
  • 16 апреля съемочную площадку "Властелина колец" продали за $20 млн.

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Дарья Мостовая
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Властелин колец Хоббит Энди Серкис горлум
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