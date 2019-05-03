Драйв с бандурой и баяном: украинцы сыграли хит Rammstein - клип

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Дуэт основан в марте 2015 года Татьяной Мазур и Сергеем Шамраем, которые познакомились в Национальной музыкальной академии Украины, где они учатся

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Киевская кавер-группа B&B Project сыграла на бандуре и кнопочном аккордеоне попурри из всемирно известных композиций немецкой дэнс-метал группы Rammstein. Видеоклип опубликован на YouTube-канале дуэта.

В музыкальном ассорти - мелодии из нового хита "Deutschland" и песен "Du Hast", "Мein Herz Brennt", "Sonne":

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00:00 - Deutschland
00:48 - Du Hast
01:58 - Mein Herz Brennt
03:47 - Sonne

B&B Project (Bandura & Bayan Project) - украинский коллектив, основной целью которого является популяризация украинских народных инструментов исполнением современного репертуара. 

Ранее музыкальные киевляне сыграли мегахит "Despacito", "Requiem For A Dream" и другие известные композиции. 

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Теги: бандура, музыка, Rammstein, B&B Project, баян
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