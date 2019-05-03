Драйв с бандурой и баяном: украинцы сыграли хит Rammstein - клип

Киевская кавер-группа B&B Project сыграла на бандуре и кнопочном аккордеоне попурри из всемирно известных композиций немецкой дэнс-метал группы Rammstein. Видеоклип опубликован на YouTube-канале дуэта.
В музыкальном ассорти - мелодии из нового хита "Deutschland" и песен "Du Hast", "Мein Herz Brennt", "Sonne":
00:00 - Deutschland
00:48 - Du Hast
01:58 - Mein Herz Brennt
03:47 - Sonne
B&B Project (Bandura & Bayan Project) - украинский коллектив, основной целью которого является популяризация украинских народных инструментов исполнением современного репертуара.
Ранее музыкальные киевляне сыграли мегахит "Despacito", "Requiem For A Dream" и другие известные композиции.
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