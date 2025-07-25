Кількість алергиків серед дітей зростає: як професійне прибирання захищає малюків від алергенів

У звичайному будинку чи квартирі можна знайти понад 10 типів алергенів

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Алергічні хвороби серед дітей раннього віку стрімко набирають обертів. За останні 30 років кількість таких випадків зросла у 2–3 рази. Сьогодні симптоми алергії виявляються у 15–20% дітей. У малюків чутлива імунна система здатна надмірно реагувати на зовнішні подразники — такі як пилок рослин, пилові кліщі чи харчові продукти. Це провокує розвиток різних алергічних станів: риніту, кон’юнктивіту, бронхіальної астми, екземи та інших захворювань.

Стандартне прибирання проти професійного: у чому різниця?

Багато сімей практикують регулярне прибирання — пилососять, миють підлогу, протирають пил. Але домашнє прибирання часто є поверхневим, тому варто замислитись щоб замовити послуги клінінгу Київ. Пил забивається у важкодоступні місця, залишається у меблях, матрацах, кондиціонерах.

Професійне прибирання від WHITE CLEAN — це глибоке очищення за допомогою спеціального обладнання та безпечних засобів. Ми знаємо, де ховаються алергени, та як ефективно їх знищити.

Особливо небезпечним є те, що алергічні реакції в маленьких дітей можуть протікати в прихованій формі: у вигляді кашлю, почервоніння шкіри, сльозоточивості, порушення сну чи навіть хронічного нежитю.

Найчастіше атопічний дерматит (АД) у дітей провокують певні продукти прикорму, які належать до групи найбільш алергенних. Серед них:

Яйця — особливо яєчний білок;

Горіхи — зокрема арахіс, волоські, фундук, мигдаль;

Коров’яче молоко — білки коров’ячого молока можуть викликати сильну реакцію;

Пшениця — через наявність білків, зокрема глютену;

Морепродукти — креветки, молюски, риба можуть викликати як шкірні, так і дихальні прояви.

Ці інгредієнти входять до переліку 14 найсильніших харчових алергенів, визнаних на міжнародному рівні, й потребують особливої обережності при введенні в раціон дитини.

Що викликає алергію в квартирі або будинку?

У звичайному будинку чи квартирі можна знайти понад 10 типів алергенів. Серед найпоширеніших:

Пил та пилові кліщ

Пліснява та грибок

Шерсть домашніх тварин

Побутова хімія

Пилок з вулиці

Усі ці фактори можуть спричинити сенсибілізацію дитячого організму — тобто його схильність до алергічних реакцій.

Чому діти раннього віку особливо вразливі?

Організм дитини до 3 років ще не сформував повноцінну імунну систему. Тому навіть невелика кількість алергенів може спричинити серйозні симптоми: дерматити, бронхіт, алергічний риніт або навіть бронхіальну астму. Також діти значно більше часу проводять на підлозі та контактують з поверхнями, де осідає основна маса пилу.

Як професійне прибирання допомагає захистити дитину?

Глибока чистка текстилю.

Антибактеріальна обробка поверхонь

Вологе прибирання із гіпоалергенними засобами

Обробка важкодоступних місць

Очищення повітря

Скільки часто потрібно проводити професійне прибирання?

Для сімей з маленькими дітьми рекомендовано проводити генеральне професійне прибирання щонайменше 1 раз на місяць, а підтримувальне — 1-2 рази на тиждень. Особливо важливо робити це:

у міжсезоння (весняний та осінній період);

після ремонту;

при появі симптомів алергії;

перед поверненням додому з новонародженим.

Алергія у малюків — це серйозна, але цілком керована проблема. Чим швидше виявити її джерело, тим результативніше буде терапія. Особливу увагу варто приділяти ранньому виявленню атопічного дерматиту, адже це дозволяє знизити ризик розвитку інших форм алергії в майбутньому. Сьогоднішні досягнення медицини, зокрема молекулярна діагностика, дають можливість скласти персоналізований план лікування та суттєво покращити самопочуття й життя дитини.