"Клімкін питає": новий проєкт LIGA.net про майбутнє України

LIGA.net презентує новий інтелектуальний відеопроєкт – "Клімкін питає", де Павло Клімкін, дипломат із 25-річним досвідом і міністр закордонних справ України 2014–2019 років, ставитиме запитання тим, хто може дивитись далі за горизонт сьогодення. Це не інтерв’ю у класичному розумінні, а спроба побачити, якою може бути Україна через 10, 20 чи навіть 50 років.

"Війна зламала багато життів та планів, і давати чіткі прогнози на десятки років уперед вкрай важко. Втім, мені, як і кожному українцю, важливо розуміти, куди ми рухаємось – у геополітичному, економічному, технологічному, культурному й інших напрямках. Що вже сьогодні ми можемо зробити, щоб покращити власне майбутнє, майбутнє нашої країни та наших дітей. Саме тому ми й створюємо простір для глибоких розмов, що виходять за межі буденних подій і показують стратегічне бачення", – розповідає про новий проєкт головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова.

Унікальність формату в тому, що Павло Клімкін відходить від своєї звичної ролі експерта та виступає ініціатором розмови, яка має допомогти побачити Україну в ширшій перспективі. Його досвід дипломата дозволяє ставити запитання, які не зводяться до реакції на події, а змушують співрозмовників мислити категоріями майбутнього.

"По-перше, це не буде історією інтерв'ю. Це буде історією розмов. Розмов про те, що важливо для нас, хто ми такі, чого ми варті й куди ми йдемо. А по-друге, я буду розмовляти тільки з людьми, яких я поважаю. А з такими людьми 15 хвилин – це не та історія. Тому ловіть. Це історія про сенси, про те, що для мене важливо і, сподіваюсь, важливо для вас", – каже Павло Клімкін.

Перший випуск "Клімкін питає" з істориком Сергієм Плохієм вже доступний для підписників LIGA PRO. У цій розмові вони шукають відповіді на найгостріші питання нашої історії:

Чи була незалежність України 1991 року випадковою?

Чи могла Гетьманщина уникнути Переяславської угоди?

В чому феномен українського козацтва?

Як пояснити світу історичну і культурну унікальність України?

Як Україні вдалося сформувати православний центр, який визнається навіть Росією?

В чому унікальність і найбільша слабкість Російської імперії?

Як Золота орда і рабство визначили російську сутність?