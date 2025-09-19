"Климкин спрашивает": новый проект LIGA.net о будущем Украины

Фото: LIGA.net

LIGA.net представляет новый интеллектуальный видеопроект – "Климкин спрашивает", где Павел Климкин, дипломат с 25-летним опытом и министр иностранных дел Украины 2014–2019 годов, будет задавать вопросы тем, кто может смотреть дальше за горизонт настоящего. Это не интервью в классическом понимании, а попытка увидеть, какой может быть Украина через 10, 20 или даже 50 лет.

"Война сломала много жизней и планов, и давать четкие прогнозы на десятки лет вперед крайне трудно. Впрочем, мне, как и каждому украинцу, важно понимать, куда мы движемся – в геополитическом, экономическом, технологическом, культурном и других направлениях. Что уже сегодня мы можем сделать, чтобы улучшить собственное будущее, будущее нашей страны и наших детей. Именно поэтому мы и создаем пространство для глубоких разговоров, выходящих за пределы будничных событий и показывающих стратегическое видение", – рассказывает о новом проекте главный редактор LIGA.net Юлия Банковая.

Уникальность формата в том, что Павел Климкин отходит от своей привычной роли эксперта и выступает инициатором разговора, который должен помочь увидеть Украину в более широкой перспективе. Его опыт дипломата позволяет задавать вопросы, которые не сводятся к реакции на события, а заставляют собеседников мыслить категориями будущего.

"Во-первых, это не будет историей интервью. Это будет историей разговоров. Разговоров о том, что важно для нас, кто мы такие, чего мы стоим и куда мы идем. А во-вторых, я буду разговаривать только с людьми, которых я уважаю. А с такими людьми 15 минут – это не та история. Поэтому ловите. Это история о смыслах, о том, что для меня важно и, надеюсь, важно для вас", – говорит Павел Климкин.

Читайте также LIGA.net запустила авторскую рассылку главного редактора Юлии Банковой

Первый выпуск "Климкин спрашивает" с историком Сергеем Плохием уже доступен для подписчиков LIGA PRO. В этом разговоре они ищут ответы на самые острые вопросы нашей истории:

Была ли независимость Украины в 1991 году случайной?

Могла ли Гетманщина избежать Переяславского соглашения?

В чем феномен украинского казачества?

Как объяснить миру историческую и культурную уникальность Украины?

Как Украине удалось сформировать православный центр, который признается даже Россией?

В чем уникальность и самая большая слабость Российской империи?

Как Золотая орда и рабство определили российскую сущность?